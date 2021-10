Demissionair minister Ferd Grapperhaus vindt het belangrijk om vooral in overleg te blijven met gebieden in bijvoorbeeld de Biblebelt waar nieuwe coronabrandhaarden oplaaien. Om het virus effectief te bestrijden, moet over zowel de handhaving van de regels als over vaccinaties gesproken blijven worden, vindt de minister. „Ik geloof dat we het nog steeds alleen samen kunnen doen.”