Wall Street begint lager aan nieuwe handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met verliezen begonnen, te midden van oplopende olieprijzen. De zorgen over stijgende grondstoffenprijzen nemen onder beleggers toe. Die kunnen, samen met personeelstekorten en knelpunten in bedrijfsleveringen, bijdragen aan een sterkere inflatie en daarmee bedrijfswinsten aantasten. Als de prijzen langer hard blijven stijgen kan dat centrale banken er bovendien toe aanzetten eerder de rente te verhogen.