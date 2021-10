De Narniakronieken van C. S. Lewis vierden vorig jaar hun 70e verjaardag, aanleiding voor KokBoekencentrum om ze te laten hertalen. Peter heet nu Pieter en Susan Suze, maar is dat de enige verandering? En waarom ligt deel 1 van de christelijke fantasyreeks nu pas in de winkel? Imme Dros (85) doet een boekje open over haar vertaling.