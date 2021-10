Nederland staat op de zesde plek van het rijtje landen in de Europese Unie met de grootste huizenprijsstijgingen. De prijzen van Nederlandse koopwoningen lagen in het tweede kwartaal gemiddeld bijna 13 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om zowel nieuwe als bestaande huizen. Dat berekenden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.