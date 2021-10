In het gebied voor de Engelse kust waar in 2004 een Franse vissersboot zonk, is destijds een Nederlandse duikboot gezien. Volgens een getuige in het onderzoek naar de mysterieuze ramp hebben hij en andere reddingswerkers daar een onderzeeër gesignaleerd. Het zou gaan om een duikboot van de Walrusklasse, die wordt gebruikt door de Nederlandse marine.