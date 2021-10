Bijna de helft minder vrouwen gescreend op borstkanker in 2020

Aan het bevolkingsonderzoek dat is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen, hebben vorig jaar bijna de helft minder vrouwen meegedaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid meldt dat in totaal 533.256 vrouwen deelnamen aan de preventieve screening. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 1 miljoen. Hierdoor zijn duizenden vrouwen die mogelijk borstkanker hebben, of een voorstadium van de ziekte, minder doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis.