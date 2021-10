Doordat spoorbeheerder ProRail een granaat vond bij het werk aan een onbeveiligde overweg in het Achterhoekse Almen, is na 77 jaar duidelijk geworden wat er in die omgeving precies is gebeurd op 6 oktober 1944. Die granaat leidde tot een zoektocht, waardoor uiteindelijk het verhaal van de omgekomen Nieuw-Zeelandse piloot Raymond Cammock is onthuld, aldus historicus Niels van der Lee van ProRail.