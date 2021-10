De verkoop van caravans en campers is fors gestegen in 2021. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden 7869 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is volgens de gegevens van Kampeer en Caravan Industrie (KCI), BOVAG en dataleverancier RDC het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Er werden in dezelfde periode 2785 campers verkocht, meer dan ooit in Nederland.