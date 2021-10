Autoconcern Stellantis gooit een fabriek in Wenen voor de rest van het jaar dicht als gevolg van de aanhoudende chiptekorten. Het Amerikaans-Europese bedrijf dat ontstond na de fusie van Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler, zal de productie in de fabriek per 18 oktober staken. De productie wordt pas op 2 januari hervat. Voor de 460 man personeel wordt arbeidstijdverkorting aangevraagd.