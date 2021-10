Onderwijsraad: duidelijker grenzen aan vrijheid van onderwijs

De overheid moet beter waarborgen dat scholen niet discrimineren onder het mom van de vrijheid van onderwijs. Ze moet duidelijker aangeven wat scholen mogen in het kader van de vrijheid van onderwijs, zoals die in de Grondwet is vastgelegd en het bestaan van scholen met verschillende levensbeschouwelijke opvattingen mogelijk maakt. Ze moet ook strenger optreden als die vrijheid te ruim genomen wordt, eventueel met hulp van politie en justitie. Dat zegt de Onderwijsraad.