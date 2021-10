Evenals haar zus Astrid vorige week blijft ook Sonja Holleeder bij haar belastende verklaringen tegen hun broer Willem. Sonja nam maandag, tijdens het eerste deel van haar getuigenverhoor in het proces in hoger beroep tegen Holleeder, geen woord ervan terug. Ze weet zeker dat haar broer achter meerdere moorden zit, waaronder die op haar partner Cor van Hout in 2003.