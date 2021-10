Kleding, pampers, een nieuwe stoel of een kinderfietsje. Sinds corona zijn we meer dan ooit online gaan bestellen. Het is spitstijd voor de pakketbezorgers van PostNL. Geen probleem, zo vindt Thomas Waghto (53) uit Kootwijkerbroek. „Ik maak er een sport van om het werk zo efficiënt mogelijk te doen.”