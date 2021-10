Even stonden ze bij de ChristenUnie, donderdagmiddag, paf. Huh?! Had informateur Remkes dat, in een toelichting op zijn eindrapport, echt gezegd? Dat zij thema’s als de voltooidlevenwet van D66 tot een vrije kwestie wilden maken? Zodat de partij in een eventueel volgend kabinet zou toestaan dat een progressieve meerderheid zo’n wetsvoorstel door het parlement zou jassen?