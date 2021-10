Het veteranenontmoetingscentrum De Veldpost in Amsterdam heeft een vaste stek gekregen. Vrijdagmiddag heeft burgemeester Femke Halsema het inloophuis op de Kometensingel in de wijk Tuindorp Oostzaan officieel geopend. Het veteranencentrum heeft in verschillende panden gezeten, ook op deze locatie, maar kan er nu permanent blijven aangezien de gemeente het pand, een voormalige pastorie, heeft gekocht en gerenoveerd.