Automobilisten laten zich bijna net zoveel zien op de weg als voor de coronacrisis, zo meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de zomer te zien was, zet door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.