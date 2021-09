Politie ontdekt toevallig kilo’s drugs in auto door vreemde lucht

De politie heeft in Breda bij toeval elf kilo drugs, vermoedelijk crystal meth, gevonden in de auto van een 23-jarige man die te hard reed. „Zijn snelheid en geur hebben hem verraden”, aldus de politie. De man uit Zundert sjeesde woensdagavond met 107 kilometer per uur voorbij een lasercontrole, terwijl de maximale snelheid daar 50 kilometer per uur is. De politie hield de bestuurder aan en heeft de auto met daarin volgens een ruwe schatting een miljoen euro aan drugs in beslag genomen.