„Het was niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende”, zegt D66-leider Sigrid Kaag na afloop van haar persverklaring over het besluit van haar partij toch akkoord te gaan met coalitieonderhandelingen met de partijen van Rutte-III (VVD, D66, CDA en ChristenUnie). „Maar het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag.”