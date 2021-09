GroenLinks-leider Jesse Klaver denkt dat het besluit van D66 om met de huidige coalitie te gaan onderhandelen, niet zal leiden tot verandering. „Dit kabinet heeft de wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid niet opgelost. Waarom zou dat bij een voortzetting van deze coalitie anders zijn? Wat Nederland nodig heeft is verandering. Dit is meer van hetzelfde”, twittert hij in een eerste reactie.