Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wil meer informatie delen dan momenteel is toegestaan, maar is daarvoor afhankelijk van een aanpassing van de wet. Met de wetsaanpassing zouden meer bedrijven informatie kunnen krijgen over gevoeligheden in de systemen. Nu mag dat nog maar op kleine schaal worden gedeeld vanwege de huidige Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).