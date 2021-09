Ongeveer 220.000 werkenden tussen de 20 en 64 jaar in Nederland zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn verkenning ‘Werken zonder Armoede’. Om uit die armoede te komen is volgens de SER een aanpak nodig op meerdere fronten. Het gaat dan om voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima.