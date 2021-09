De klap die de Duitse christendemocraten bij de Bondsdagverkiezingen kregen is snoeihard aangekomen. In 2017 behaalde de CDU met bondskanselier Angela Merkel 32,9 procent van de stemmen. Zondag was dit met kanselierskandidaat Armin Laschet nog maar 24,1 procent. Dat was het grootste verlies in de partijgeschiedenis.