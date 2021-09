In de VS dreigt aan het einde van de week een ‘shutdown’ van overheidsdiensten. De Republikeinen blokkeerden maandagavond (lokale tijd) een formele stemming in de Senaat over een voorstel om donderdag overheidsfinanciering veilig te stellen na het einde van het begrotingsjaar. Het nieuwe boekjaar begint op 1 oktober. Als er dan geen nieuwe budgettaire regeling is, gaan delen van de federale overheid op slot.