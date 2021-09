Het VU medisch centrum in Amsterdam hervat zaterdag de ivf-behandelingen van vrouwen die graag zwanger willen worden. De behandelingen waren ongeveer twee weken geleden stilgelegd, omdat bij zestien vrouwen embryo’s waren teruggeplaatst die besmet waren met de bacterie Sphingomonas koreensis. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking veroorzaken. Of dat is gebeurd, is niet bekend.