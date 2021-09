Beurzen wachten op rentebetaling Evergrande, AEX onder 800 punten

Beleggers op de Europese beurzen hielden vrijdag de ontwikkelingen rond de noodlijdende Chinese vastgoedreus Evergrande in de gaten. Na de hoopvolle berichten eerder deze week dat Evergrande toch op tijd de rente op een deel van zijn leningen zou betalen, wachten de investeerders die donderdag een rentebetaling zouden ontvangen nog altijd op verdere informatie over die betalingen. Evergrande moet binnen dertig dagen betalen anders blijft het in gebreke en dreigt wanbetaling voor het concern.