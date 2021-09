Op 3 provincies na is heel Nederland oranje op coronakaart Europa

Negen van de twaalf provincies doen een stap omlaag op de kaart van coronagevallen in Europa. Ze zijn vanaf donderdag niet langer rood, maar oranje. Alleen Friesland, Zuid-Holland en Flevoland blijven rood op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Niet alleen het aantal positieve tests in Nederland daalt, maar ook het percentage. Van alle tests die in de afgelopen twee weken zijn uitgevoerd, bracht 3,8 procent een coronabesmetting aan het licht. Bij de kaart van vorige week was dit meer dan 4 procent, en in juli, op de top van de vierde golf, was een op de tien testen positief.