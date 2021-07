De Jonge: Europese coronakaart extra stimulans voor aanscherping

De coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, waarop ook de reisadviezen worden gebaseerd, is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een „extra stimulans” om nu de coronaregels weer aan te scherpen. Als de besmettingen in hetzelfde tempo blijven oplopen als nu, krijgt Nederland mogelijk code ‘donkerrood’. Dat kan ervoor zorgen dat Nederlandse reizigers in quarantaine moeten bij aankomst in het buitenland.