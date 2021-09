LinkedIn heeft een „buitenproportioneel paardenmiddel” toegepast door het profiel van Tweede Kamerlid Wybren Van Haga te verwijderen. Dat zeiden zijn advocaten woensdag bij de rechtbank in Haarlem, waar het kort geding diende dat Van Haga tegen LinkedIn had aangespannen. „Als je geen kritische vragen mag stellen, dan was de wereld nog plat”, aldus een van zijn advocaten.