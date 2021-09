De Marechaussee focust op luchthavens en aan de Nederlandse grenzen op illegale migranten die via Belarus asiel zoeken in Nederland, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NOS. Aanleiding is een verwachte stroom van mensen die voornamelijk uit het Midden-Oosten komen, waaronder Irak. Ze worden volgens de woordvoerder eigenlijk de Belarussische grens over geduwd naar de EU.