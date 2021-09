De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) wil dat de regering de komende kabinetsperiode 1 miljard euro investeert in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen tegen infectieziekten. „Het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen moet een vast onderdeel zijn in het pandemieplan van de regering waaraan werd gerefereerd in de troonrede”, aldus de VIG.