Oud-televisiepresentator Frank Masmeijer moet de negen maanden die hij vanwege een tijdelijke coronamaatregel in Volendam in plaats van de Belgische gevangenis mocht doorbrengen inhalen. Een woordvoerder van het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat de ‘strafonderbreking’ voor de 60-jarige gevallen quizmaster niet betekent dat de celstraf verminderd is.