Een meerderheid van zes op de tien de Nederlanders heeft „weinig” of „heel weinig” vertrouwen in de politiek. Dat blijkt uit een enquête die de NOS door Ipsos liet uitvoeren onder 1993 kiesgerechtigden. Vorig jaar ging het volgens de omroep nog om vier op de tien Nederlanders die weinig vertrouwen hadden in Den Haag.