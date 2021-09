Rob Swartbol, oud-ambassadeur in onder meer Indonesië en Moskou, is na een ziekbed overleden. Minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Zaken laat in een rouwadvertentie in NRC weten „diep getroffen” te zijn door het overlijden van de diplomaat die sinds 1990 werkzaam was voor het ministerie. In 2019 werd Swartbol ambassadeur in Rusland, maar moest die post een jaar geleden om medische redenen voortijdig verlaten.