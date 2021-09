Hoekstra: VVD, D66 en CDA moeten allemaal een beetje inschikken

CDA-leider Wopke Hoekstra is er „op gebrand om te kijken of we dit weekend stappen kunnen zetten”. Dat zegt hij voorafgaand aan twee dagen aan formatieoverleggen met informateur Johan Remkes en de leiders van VVD en D66. De politieke kopstukken zelf zijn een halfjaar na de verkiezingen ongeduldig, maar datzelfde geldt voor de meeste Nederlanders, aldus Hoekstra. „En dat vraagt van ons allemaal een beetje inschikken. Dat vraagt ook van ons allemaal verantwoordelijkheid te nemen.”