Het juridische proces rond de massaclaim van 100.000 Ivorianen over de afvaldump door een schip van grondstoffenhandelaar Trafigura, kan doorgaan. De belangenorganisatie van de slachtoffers is wel degelijk ontvankelijk, adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Een eerder oordeel hierover van het Amsterdamse gerechtshof zou in stand kunnen blijven, waardoor de zaak weer verder zou kunnen.