Wrakingskamer: Marengoproces op verkeerde gronden gewraakt

Het wrakingsverzoek in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is afgewezen omdat „een rechterlijke (tussen)beslissing als zodanig nooit grond kan vormen voor wraking”. Inez Weski, advocaat van onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi, had de rechtbank dinsdag gewraakt nadat deze besliste dat ze niet tijdens de zitting een presentatie mocht houden over appjes van de kroongetuige. Ze vreesde daarop dat de rechters vooringenomen waren en wraakte de rechtbank.