Hoofdverdachte liquidatieproces weigert ‘moordchats’ te duiden

De hoofdverdachte in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh, Delano ‘Keylow’ R., heeft vrijdag volhard in zijn ontkenning dat hij heeft deelgenomen aan tal van chatgesprekken waarin onomwonden over huurmoorden wordt gesproken. Tijdens een zitting in het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp beriep R. zich veelvuldig op „bronbescherming”, waartoe hij als documentairemaker - volgens R. zijn beroep - verplicht zou zijn.