Topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt ervan beschuldigd dat ze vroeger druk heeft uitgeoefend om de positie van China in een ranglijst van landen beter te doen voorkomen. Het gaat om een voorval uit de tijd dat ze nog topbestuurder was bij de Wereldbank. De aantijgingen komen van een advocatenkantoor dat onderzoek deed in opdracht van de Wereldbank.