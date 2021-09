Er is een verdachte aangehouden in de zaak van de dode die woensdag werd gevonden bij het ziekenhuis in Almelo. Het lichaam lag in een auto op de parkeerplaats. De verdachte is een 43-jarige man die woensdag is aangehouden. Waarvan hij wordt verdacht heeft de politie niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 56-jarige vrouw, zij komt net als de verdachte uit Almelo.