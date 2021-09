Dinsdag werd bekend dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden vanaf 25 september niet meer nodig is. „Als de overheid de regelgeving rond de anderhalvemetermaatregel loslaat, dan is die ruimte er ook voor de kerken. Van die ruimte mogen we dankbaar gebruik maken. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.”