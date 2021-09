De versoepelingen van de coronamaatregelen leiden waarschijnlijk in de loop van het najaar tot een aanzienlijk hogere bezetting op de intensive cares. Hoe hoog die piek zal zijn en wanneer die bereikt zal worden is nog zeer onzeker, maar de druk op de intensive cares zal oplopen. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM gezegd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.