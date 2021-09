Negen activisten zijn in Hongkong veroordeeld tot zes tot tien maanden cel voor hun deelname vorig jaar aan een herdenking voor de slachtoffers van het Tiananmen-protest in Peking. Veel Hongkongers staan doorgaans stil bij de dag waarop het Chinese leger in 1989 studentenprotesten met fataal geweld beëindigde, maar de herdenkingen zijn sinds vorig jaar niet toegestaan vanwege de coronapandemie.