In de zomervakantie gebeurde er het nodige. De moord op Peter R. de Vries, overstromingen in Limburg, België en Duitsland, de machtsovername van de taliban in Afghanistan en de evacuaties die op gang kwamen en als sluitstuk ook nog een grote aardbeving in Haïti. Om nog maar te zwijgen van de stille rampen die niet in de media verschenen maar waarvan het leed niet te beschrijven is.