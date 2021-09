Groot-Brittannië stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de Europese Unie andermaal uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in de bevoorradingsketen worden verergerd. Downing Street 10 geeft aan dat de controles per januari ingevoerd worden in plaats van volgende maand. De Britten spreken daarbij van een „pragmatisch nieuw tijdschema”.