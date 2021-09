Een jaar voordat hij in 2011 zou worden gedood in Pakistan, schreef Osama bin Laden een brief aan Atiyatullah al-Libi, die tot de kopstukken van al-Qaida behoorde. Sinds 2001 was het islamitisch emiraat van de taliban in Afghanistan verdwenen en volgens veel politici in het Westen was al-Qaida op sterven na dood.