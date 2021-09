Hoe houd je het vuur in de gemeente brandend? Dat was de centrale vraag tijdens de predikantenochtend van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) donderdagochtend in Amersfoort. Ds. C. M. van Loon: „Gegronde hoop is brandstof voor het gebed. Gegronde hoop krijg je als je ziet dat mensen gaan geloven.”