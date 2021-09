Een treinkaartje kopen, een sollicitatiebrief schrijven, de bijsluiter van een medicijn begrijpen. Voor ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Stichting Lezen en Schrijven vraagt tijdens de Week van Lezen en Schrijven, die maandag is begonnen, aandacht voor deze groep laaggeletterden.