De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil graag jonge bomen cadeau krijgen van de ongeveer drieduizend boomkwekerijen in Nederland. In de plaatsen Leersum, Valkenheide en Maarsbergen ontstond in juni een ravage, toen een valwind zeker duizend bomen vernielde. Huizen, straten en auto’s werden ook flink beschadigd. Delen van het getroffen gebied zijn nog steeds afgesloten, omdat er nog bomen en grote takken kunnen vallen.