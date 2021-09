Vijf regio’s gaan naar hoogste risiconiveau, zeer ernstig

In vijf regio’s is het aantal positieve coronatests en het aantal ziekenhuisopnames zo sterk gestegen, dat ze vanaf woensdag op het hoogste risiconiveau staan. De situatie is er zeer ernstig. Het gaat om Drenthe, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid. Vier andere regio’s (Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Flevoland) blijven op het hoogste niveau staan. In totaal is de situatie nu dus zeer ernstig in negen regio’s.