In de St. Nicolaaskapel in Nijmegen zijn schilderingen zichtbaar gemaakt, die in 1543 zijn aangebracht om de komst van keizer Karel V naar Nijmegen te vieren. De schilderingen zijn tevoorschijn gekomen bij de restauratie van het interieur van de kapel, een van de oudste stenen gebouwen van Nederland. Restauratoren hebben onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een jaar aan de klus gewerkt.