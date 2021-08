De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader of daders van een dodelijke steekpartij eind juli aan de Jongkindstraat in Rotterdam. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Het slachtoffer van de steekpartij is de 27-jarige Rotterdammer Daniël Anches.